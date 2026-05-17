Hakkari'de düğün dönüşü gerçekleşen kazada sürücü hayatını kaybetti
Hakkari'de düğünden dönenlerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Şervan Özdemir hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ FACİA
DHA'daki habere göre kaza; saat 03.00 sıralarında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana geldi. Çukurca ilçesindeki bir yakınının düğününden dönenlerin içinde bulunduğu Şervan Özdemir (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özdemir hayatını kaybederken, Mefar Demir, Ercan Demir ve Ümmet Özkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mefar Demir, ilk müdahalesinin ardından Van’a sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Şervan Özdemir’in cenazesi hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından bugün Tekser Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.