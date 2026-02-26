Hızlı tren inşaatında feci kaza: Genç işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ
Kaza, Caberburhan Mahallesi mevkiinde bulunan T-10 Tüneli'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı yapım çalışmalarında iş makinesi (robot) kullanan Berat Yüzen'in kontrolündeki iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Devrilen makinenin kabininde sıkışan genç operatör olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüzen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Berat Yüzen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yüzen'in cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.