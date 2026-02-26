Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Hızlı tren inşaatında feci kaza: Genç işçi hayatını kaybetti

        Hızlı tren inşaatında feci kaza: Genç işçi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 12:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hızlı tren inşaatında can verdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı inşaatında çalışan 19 yaşındaki işçi, kullandığı iş makinesinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        KULLANDIĞI İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ

        Kaza, Caberburhan Mahallesi mevkiinde bulunan T-10 Tüneli'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı yapım çalışmalarında iş makinesi (robot) kullanan Berat Yüzen'in kontrolündeki iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Devrilen makinenin kabininde sıkışan genç operatör olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüzen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Berat Yüzen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yüzen'in cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kazasına tanık olan şoför: "Bütün parçalar önüme düştü"

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bü...
        #Manisa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        Ardahan'da büyük panik! İş makinelerinin üzerine çığ düştü!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!