Sporx'in haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının orta hakemi Ümit Öztürk'ü hatalı bularak dinlenmeye alacağı belirlendi.

Ligin başlamasından bu yana özellikle VAR protokolüne aykırı davranış nedeniyle Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Serkan Çimen (yardımcı hakem), Halil Umut Meler, Yaşar Kemal Uğurlu ve Fırat Aydınus'u belli sürelerle dinlenmeye alan ve bu isimlere 2 ile 5 hafta arasında maç cezaları veren MHK'nin, cuma günü oynanan Kayserispor - Fenerbahçe ve pazar günü oynanan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmalarının hakemleri Alper Ulusoy ile Ümit Öztürk'e belli bir süre maç vermeyecek.

"1 AYA YAKIN CEZA VERİLECEK"

Ligin ilk yarısında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı ihlali konusunda VAR görüntülerine bakmasına rağmen yanlış karar veren Yaşar Melal Uğurlu'yu bu nedenle dinlenmeye alan MHK'nin, derbi karşılaşmasında özellikle Ekuban'ın penaltı pozisyonunda benzer hatayı yapan Ümit Öztürk'e de bir aya yakın ceza vereceği öğrenildi.

Yine geçmişte Galatasaray - Konyaspor maçında penaltı konusunda hatalı bulduğu Halis Özkahya ile Hüseyin Göçek'i 4-5 hafta dinlemeye alan ve bu sezon hatalı olan hakemleri cezalandırma konusunda taviz vermeyen MHK, Trabzonspor lehine verilmeyen penaltı konusunda da hakem Öztürk'ü hatalı buldu.

Karşılaşmadan sonra maçın gözlemcisinin raporunu inceleyen ve maç analizini yapan MHK heyetinin, hakem Ümit Öztürk'le de görüşerek değerlendirmesini aldığı ve hatalı bulunduğunu sözlü olarak iletildiği ifade edildi.

"CEZA PROSEDÜRÜ UYGULANACAK"

Hakem Ümit Öztürk'ün MHK ile yaptığı görüşmede Nagatomo'nun ifadeleriyle ilgili soruya ise "Çok gürültülüydü ve duymadım" cevabı verdiği ifade edildi.

MHK yetkilileri ise pozisyonlarla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken, "Bazı pozisyonlar vardır tartışılmaz, bazıları da vardır tartışılır. Bu maçta da tartışılır pozisyonlar da vardı, tartışılmayacak hata olarak nitelendirdiğimiz pozisyonlar da oldu. Hakem arkadaşımızla da görüştük. Hata varsa ceza vardır. Sezon başından beri kamuoyunun da bildiği gibi bazı hakemlerimiz uzun süre maç alamadılar. Prosedürümüz belli, bu ceza prosedürü geçmişte Hüseyin için, Halis için, Fırat ve diğerleri için nasıl uygulandıysa, Ümit arkadaşımız için de, Alper arkadaşımız için de uygulanacak. Onlar da bu değerlendirme kapsamında dinlenmeye alınacaklar" yorumunu getirdi.

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI

Bu arada MHK yetkilileri, Galatasaray lehine verilen penaltı pozisyonunun ise hem VAR, hem de hakem tarafından penaltı olarak değerlendirmesi nedeniyle VAR odasının hakemi kenara çağırmadığını, kaleci Arda'nın sağ ayağı ile rakip oyuncunun sol ayağına darbesinin olduğunu, bunun VAR kamerasından net olarak belli olduğunu ifade ettiler.

sözlü ifadesi konusunda hakemin uzaklığına dikkat çeken isimler, Diagne'nin arkadan yaptığı müdahaleye sarı kart verilmemesi konusunda da hakemin, benzer pozisyonda maçın ilk yarısında Trabzonsporlu bir futbolcuya da kart değerlendirmemesi yapmamasına dikkat çektiler.