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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tedbirlerine ilişkin açıklama - haberler | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den YKS tedbirlerine ilişkin açıklama

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 20-21 Haziran'da yapılacak YKS için ülke genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını açıkladı. Çiftçi, sınavın gerçekleştirileceği 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi. Kimlik kartını kaybeden adaylar için ise 355 nüfus müdürlüğünün sınav günlerinde açık olacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:25 Güncelleme:
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        Bakandan YKS açıklaması

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre; Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

        Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

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        Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

        "GEREKLİ DESTEK SAĞLANACAK"

        Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

        Bakan Çiftçi, organize kopya girişimleriyle sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır. Ayrıca, T.C. Kimlik Kartını kaybeden adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğümüz, 20 Haziran Cumartesi günü saat 07.00-17.00, 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz."

        Fotoğraf: ANKA

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