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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1926 şüpheli gözaltına alındı

        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 1926 şüpheli gözaltına alındı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüpheli yakalandı, 976'sı tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        76 ilde operasyon: 1926 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976’sının tutuklandığını açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre; Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel katıldı. 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 uyuşturucu hap ele geçirildi. 1926 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 976’sı tutuklandı, 376’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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