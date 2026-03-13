İftafiye ekibi ameliyata girdi!
Hatay'da, göğsüne saplanan demirle hastaneye kaldırılan H.A.'nın operasyonuna sağlık çalışanları çıkaramayınca itfaiye ekibi de katıldı. Demir, yarım saatlik kesim işleminin ardından çıkarıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, göğüs boşluğuna demir saplanan H.A. isimli erkek, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.
İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ
İHA'daki habere göre Dörtyol Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanları demiri kendi imkanlarıyla çıkaramayınca H.A.'nın ameliyatına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de dahil oldu.
YARIM SAATTE KESİLİP ÇIKARILDI
Yaralının vücudundaki demir, kendisine zarar vermeden spiralla kesilerek yarım saati bulan çalışmayla çıkarıldı. H.A.'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
