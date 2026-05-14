İki vagon arasında trajik son!
Malatya'da, lokomotif bakım atölyesinde çalışan 55 yaşındaki Aslan İdikurt, saha çalışmasında trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında kalıp yaşamını yitirdi. Üç çocuk babası İdikurt, gözyaşlarıyla uğurlandı
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 08:44
Malatya'da olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Malatya Tren İstasyonu'nda meydana geldi. Lokomotif bakım atölyesinde çalışan Aslan İdikurt (55), saha çalışmasında trenin geri manevrası sırasında iki vagon arasında sıkıştı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu gören İdikurt'un çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan İdikurt, ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÜÇ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan 3 çocuk babası Aslan İdikurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ELAZIĞ'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Malatya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde gönderilen Aslan İdikurt, toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
