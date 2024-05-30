Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Meta'nın üç platformu Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta bugün (30 Mayıs) kısa bir süre erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, bir süre hesaplarına giriş yapamadı. Peki, sorun hâlâ devam ediyor mu? İşte, detaylar...