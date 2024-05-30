Instagram, Facebook, Whatsapp çöktü mü?
Dünya çapında en çok kullanılan üç sosyal medya platformu olan Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu kullanıcıların kafasını karıştırdı. Bir süre çöken üç platform, yeniden erişme açıldı. İşte, detaylar...
Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olan Meta'nın üç platformu Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta bugün (30 Mayıs) kısa bir süre erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, bir süre hesaplarına giriş yapamadı. Peki, sorun hâlâ devam ediyor mu? İşte, detaylar...
INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyaca kullanılan ve üçü de Meta'ya ait olan Instagram, Whatsapp ve Facebook platformlarında yaşanan çökme sonucunda kullanıcılar bir süre hesaplarına giremedi ancak sorun çözüldü; üç platforma da giriş yapılıyor.
META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?
Yaşanan erişim sorunu hakkında META'dan herhangi bir açıklama gelmedi.