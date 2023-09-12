SON DAKİKA iPhone 15 fiyatı belli oldu! Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve özellikleri nelerdir?

SON DAKİKA iPhone 15 fiyatı belli oldu! Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu ve özellikleri nelerdir?

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Apple düzenlediği tanıtım ile iPhone 15 serisini kullanıcılarının beğenisine sundu. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15, şarj kablosunda yeniliğe gidiyor. Tanıtılacak olan 4 modelde de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C kablo kullanılacak. Peki, "iPhone 15 fiyatı açıklandı mı? Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL ve özellikleri neler?" İşte Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Apple iPhone 15 serisinin özellikleri ve fiyat listesi...