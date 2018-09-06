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Son dakika: İsmet Badem hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre eski basketbolcu, İsmet Badem, geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti. İsmet Badem, televizyon yorumculuğu ve basketbol yazarlığı da yapıyordu. İsmet Badem, kazadan kısa süre önce Instagram hesabından iki paylaşım yapmış ve bir video yayınlamıştı

06 Eylül 2018 Perşembe, 17:31:52 | Güncelleme:

Son dakika haberine göre eski basketbolcu İsmet Badem hayatını kaybetti. Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir trafik kazası geçirilen duayen isim yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babam İsmet Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız."

KAZADAN KISA SÜRE ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İsmet Badem, geçirdiği kazadan kısa süre önce Instagram hesabından iki paylaşım yapmıştı. Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Badem, "Dostlarla Çan - Biga turu" ifadelerini kullanmıştı. 

TBF, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Aktif basketbolculuğu döneminde Samsunspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, parkelere veda ettikten sonra basketboldan hiç kopmayan ve hem yorumcu hem de köşe yazarı olarak Türk basketboluna emek vermeyi sürdüren İsmet Badem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak İsmet Badem'e Allah’tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Beşiktaş, eski oyuncusu İsmet Badem'in vefatı sonrasında bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yakınlarına baş sağlığı, İsmet Badem'e de rahmet dilendi. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem’in trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK"

Fenerbahçe de eski oyuncuları İsmet Badem için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Çanakkale’nin Çan ilçesinde trafik kazası geçiren Türk basketbolunun değerli ismi İsmet Badem’in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

1976-77 sezonunda formamızı terletmiş olan merhum İsmet Badem’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

Galatasaray da İsmet Badem için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılıların Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum İsmet Badem'e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileklerimizi sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ: İSMET BADEM'İM AİLESİNE VE BASIN TOPLULUĞUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, üyeleri olan spor yazarı İsmet Badem'in hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İsmet Badem’in hayatını kaybetmesinin ardından yayınladığı mesajda “Uzun yıllar spor dünyasına ve spor basınına hizmet veren İsmet Badem’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

İŞTE SON GÖRÜNTÜLERİ

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Yorumlar 6
  • Misafir 47 dakika önce
    Bize basketbolu sevdiren abimiz Allah Rahmet Eylesin.
  • Misafir 54 dakika önce
    Allah rahmet eylesin nesillere basketbol sevdiren güzel insan.
  • Misafir 55 dakika önce
    İyi adamdı Allah rahmet eylesin
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