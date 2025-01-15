İsrail ve Hamas, 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda ilk kez ateşkese bu kadar yakın.

İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan Gazze'de ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermediğini duyurdu.

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