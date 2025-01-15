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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması | Dış Haberler

        İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması

        İsrailli yetkililer, Hamas'ın ateşkes anlaşması için yeşil ışık yaktığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:35
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        İsrail'den 'Hamas ile ateşkes' açıklaması
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        İsrail ve Hamas, 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda ilk kez ateşkese bu kadar yakın.

        İsrailli yetkililer, Hamas'ın Katarlı müzakereciler tarafından paylaşılan Gazze'de ateşkes ve rehinelerin iadesi önerisini kabul etmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

        İsrail Başbakanlık Ofisi ise Hamas'ın anlaşmaya ilişkin henüz bir yanıt vermediğini duyurdu.

        Ayrıntılar geliyor...

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