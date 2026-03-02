Göktürk’te gece saatlerinde kuyumcuya gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırıp kilidini kestikten sonra içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde 18 milyon lira değerinde altın çalan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin peşine düşerken, iş yeri sahibi Ertan Y.'nin (34), geç bildirim de bulunduğu için alarm şirketinden ve şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Soygun anı ve güvenlik görevlisinin şüphelilerle karşı karşıya kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede bulunan bir kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli önce iş yerinin kepengi kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı.

2 DAKİKADA VURGUN

İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

BİR KİŞİ GÖZCÜLÜK YAPTI

Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu.