        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da bir kuyumcuya 2 dakikada 18 milyonluk vurgun! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir kuyumcuya 2 dakikada 18 milyonluk vurgun!

        İstanbul'da bir kuyumcuya giren 5 şüpheli, yaklaşık 2 dakikada 18 milyon lira değerinde altın ve pırlanta çalarak kaçtı. Göktürk'te meydana gelen soygun anı ve şüphelilerin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya geldiği anlar kameraya yansıdı. İşyeri sahibi hem şüphelilerden hem de geç bildirimde bulunduğunu iddia ettiği alarm şirketinden şikayetçi olurken, ekipler zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:17
        2 dakikada 18 milyonluk vurgun!

        Göktürk’te gece saatlerinde kuyumcuya gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırıp kilidini kestikten sonra içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde 18 milyon lira değerinde altın çalan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin peşine düşerken, iş yeri sahibi Ertan Y.'nin (34), geç bildirim de bulunduğu için alarm şirketinden ve şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Soygun anı ve güvenlik görevlisinin şüphelilerle karşı karşıya kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede bulunan bir kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli önce iş yerinin kepengi kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı.

        2 DAKİKADA VURGUN

        İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

        BİR KİŞİ GÖZCÜLÜK YAPTI

        Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu.

        ALTINLARI ARACA GÖTÜRÜP DÖNDÜ

        Kapıda bekleyen şüpheli bez çantalara doldurulan altınları araca götürerek geri döndü.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİNE YAKALANDI

        İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisi şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurmak istedi.

        OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

        Bu sırada güvenlik görevlisini gören diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp olay yerinden kaçtı. Özel güvenlik ise soygunu fark edip haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

        CEP TELEFONUNDAN İZLEDİ

        Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine işyeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan iş yerinin kameralarına bağlandı. Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü.

        18 MİLYON DEĞERİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

        Olay yerine gelen Ertan Y., polis ekipleriyle birlikte içeri girerek inceleme yaptı. Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu.

        ALARM ŞİRKETİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Üsküdar'da otomobil börekçiye uçtu

        Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir börekçiye uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

        #istanbul
        #Son dakika haberler
