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İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu

Kontrollü normalleşme kapsamında uygulanan 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla haftanın ilk mesai gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu
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DHA

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Istanbul trafik durumu

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa yakasına geçmek isteyen vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu.

Altunizade mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu gözlendi. Polis ekipleri trafik yoğunluğu azaltmak için çalışma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 50 'i gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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