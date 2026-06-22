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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da iki ilçedeki bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek | Son dakika haberleri

        İstanbul'da iki ilçedeki bazı mahallelere 14 saat su verilemeyecek

        İSKİ'nin Kağıthane-Çeliktepe isale hattında yapacağı çalışmalar nedeniyle Kağıthane ve Sarıyer'deki bazı mahallelerde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak. Kesinti, yarın saat 14.00'te başlayıp çarşamba günü 04.00'e kadar sürecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        İki ilçede su kesintisi yaşanacak

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki çalışmalar nedeniyle yarın Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

        AA'daki habere göre; İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacak.

        Bu kapsamda, yarın saat 14.00 ile çarşamba günü saat 04.00 arasında Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

        Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:

        "Kağıthane'de Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa ve Huzur Mahalleleri."

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