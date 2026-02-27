Canlı
        Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 10 gözaltı

        İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 10 gözaltı

        İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği soruşturmasında, POS cihazlarının farklı firmalara devredilerek yasa dışı bahiste kullanıldığı ve üçüncü şahıs hesaplarına para transferi yapıldığı belirlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 671 milyon lira değerindeki 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:42
        Yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı
        İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        POS CİHAZLARININ YASA DIŞI BAHİSTE KULLANILDIĞI TESPİT EDİLDİ

        AA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

        PARA TRANSFERLERİ YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

        10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonrası ise suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

