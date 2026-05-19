        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da yürürken başına cam parçası düştü, tam 7 dikiş atıldı!

        İstanbul'da yürürken başına cam parçası düştü, tam 7 dikiş atıldı!

        İstanbul'da Bahadır Erünsal yürüdüğü sırada başına 3'üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü. Başına 7 dikiş atılan Erünsal'ın kardeşi, "Ağabeyim ölümden döndü" derken, mahalle sakinleri aynı binadan daha önce de cam parçaları düştüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Beyoğlu’nda kaldırımda yürüyen Bahadır Erünsal’ın (36) başına, iddiaya göre 3’üncü kattaki pencereden kopan cam parçaları düştü. Yaralanan Erünsal’ın başına hastanede 7 dikiş atıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri binanın bakımsız olduğunu ve daha önce de benzer olayların yaşandığını öne sürdü.

        DHA'daki habere göre olay; 9 Nisan Perşembe günü saat 12.00 sıralarında Karaköy Bereketzade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Bahadır Erünsal'ın başına, 3’üncü kattaki pencereye ait olduğu iddia edilen cam parçası düştü.

        BAŞINA 7 DİKİŞ ATILDI

        Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Bahadır Erünsal’ın başının üst kısmında yaklaşık 6 santimetrelik kesik oluştuğu öğrenildi. Doktorlar tarafından yapılan ilk müdahalede Erünsal'ın 7 dikiş atıldığı belirtildi.

        Adli muayene raporunda yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceği kaydedildi.

        "AĞABEYİM ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

        Yaralanan Erünsal'ın kardeşi Muhammet Erünsal'ın binanın uzun süredir bakımsız olduğunu öne sürerek, 3’üncü kattan pencere camı düştüğünü, ağabeyinin ölümden döndüğünü, olaydan sonra bina çevresinde önlem alındığını ancak kısa süre sonra önlemlerin kaldırıldığını söylediği öğrenildi.

        DAHA ÖNCE DE CAM DÜŞTÜ İDDİASI

        Mahalle sakinleri, aynı binadan daha önce de aynı noktada cam parçalarının düştüğünü iddia etti. Olay sonrası bina çevresine bir süre demir bariyer konulduğu ancak daha sonra kaldırıldığı öne sürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

