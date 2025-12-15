Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsünün çarptığı kurye hayatını kaybetti. Kuryenin arkadaşları ise olaya tepki göstermek için trafikte konvoy oluşturdu. Kaza sonrası yaşananlar ve konvoy anı kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece İstanbul'un Esenyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarptı.

KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Furkan Dinçer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KURYELER TRAFİKTE KONVOY OLUŞTURDU

Kazaya tepki göstermek için bugün bir araya gelen kuryeler, trafikte konvoy oluşturdu.