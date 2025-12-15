Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Alkollü sürücü kuryeyi hayattan kopardı | Son dakika haberleri

        Alkollü sürücü kuryeyi hayattan kopardı

        İstanbul'da alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsünün çarptığı kurye hayatını kaybetti. Kuryenin arkadaşları ise olaya tepki göstermek için trafikte konvoy oluşturdu. Konvoy anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:30
        Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen kamyon sürücüsünün çarptığı kurye hayatını kaybetti. Kuryenin arkadaşları ise olaya tepki göstermek için trafikte konvoy oluşturdu. Kaza sonrası yaşananlar ve konvoy anı kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün gece İstanbul'un Esenyurt'ta meydana geldi. İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsü, Furkan Dinçer isimli kuryeye çarptı.

        KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

        Çarpmanın etkisiyle kurye yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Furkan Dinçer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KURYELER TRAFİKTE KONVOY OLUŞTURDU

        Kazaya tepki göstermek için bugün bir araya gelen kuryeler, trafikte konvoy oluşturdu.

