Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? - Haberler
ABONE OL

Vali Yerlikaya: Cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı! İstanbul'da hafta sonu hava nasıl, kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? - Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Tam vahşet! Kızını öldüren annenin ifadesi ortaya ...
İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" iddiası! Vatandaşlar kokudan rahatsız - Güncel haberler
GÜNDEM İstanbul'un iki yakasındaki iki derede "kirlilik" ...
Son dakika: Sinan Ateş'e büyük onur! Kırşehir'de bir sokağa adı verilecek! - Haberler
GÜNDEM Sinan Ateş'in ismi Kırşehir'de sokağa verilecek
Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışmıştı.. O sanığın cezası arttı - Gündem haberleri
GÜNDEM Eşinin boğazını neşterle kesmeye çalışan sanığın ...
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Kronometre neyi ölçer? Kronometre nedir ve ne işe yarar?
GÜNDEM Kronometre neyi ölçer?
İstanbul'da, pencereden atlayan kadın yaşadığı dehşeti yazdığı ortaya çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Kocasının dehşetini kağıtlara dökmüş!
Higrometre neyi ölçer? Higrometre nedir ve ne işe yarar?
GÜNDEM Higrometre neyi ölçer?
Stroboskop neyi ölçer? Stroboskop nedir ve ne işe yarar?
GÜNDEM Stroboskop neyi ölçer?
Sismograf neyi ölçer? Sismograf nedir ve nasıl çalışır?
GÜNDEM Sismograf neyi ölçer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.