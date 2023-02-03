İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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