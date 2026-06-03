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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul’da 5’inci kattaki evinin penceresinden otomobilin üstüne düşen yaşlı adam kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İstanbul’da 5’inci kattaki evinin penceresinden otomobilin üstüne düşen yaşlı adam kurtarılamadı

        İstanbul'da 5'inci kattaki evinin penceresinden düştüğü öne sürülen Cemal Uzun, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uzun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Arabanın üstüne düştü, kurtarılamadı

        Sultangazi'de 5'inci kattaki evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen Cemal Uzun (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        PENCEREDEN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; saat 04.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte 5'inci katta yaşayan Cemal Uzun, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden aşağı düştü.

        TÜM MÜDAHALLELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Park halindeki otomobilin tavanına düşen Uzun, ağır yaralandı. Evden gelen gürültü üzerine dışarı çıkan yakınları, Cemal Uzun'u aracın üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uzun, ağır yaralı olarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay Yeri İnceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma yaparken, Cemal Uzun'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        OĞLU PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Hayatını kaybeden Cemal Uzun'un oğlu Şerafettin Uzun'un polise verdiği ifadede, babasının psikolojik rahatsızlıkları ve çeşitli sağlık sorunları bulunduğunu söylediği öğrenildi. Şerafettin Uzun'un, olay anında gürültülü bir ses duyduklarını, dışarı çıktıklarında ise babasını aracın tavanında gördüklerini anlattığı belirtildi. Öte yandan, haberi alan yakınları aileye başsağlığı dilemek için taziye evine geldi.

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