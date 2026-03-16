İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İHA'daki habere göre yangın; saat 12.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İddiaya göre, patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda bulunan Furkan Zorlu isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edildi.

"YANGIN VAR, YANIYOR BURASI"

Yangın sırasında mahallede bulunan İ.A. ise, "Evden çıktım namaza gidiyordum, camdan bir ses duydum bağırıyordu. Ben bakmak istemedim yola çıktım komşuyu aradım. O da hemen cama çıktı bakınca 'yangın var, yanıyor burası' dedi. Ben giderken ne duman vardı ne başka bir şey. Ama yangının ne şekilde başladığını bilmiyorum" dedi.