Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

        İstanbul’da gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının ardından içeride bulunan Furkan Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının elektrikli ısıtıcıdan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 14:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrikli ısıtıcı yangını can aldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        İHA'daki habere göre yangın; saat 12.00 sıralarında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İddiaya göre, patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yangının söndürülmesinin ardından gecekonduda bulunan Furkan Zorlu isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

        ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

        Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı iddia edildi.

        "YANGIN VAR, YANIYOR BURASI"

        Yangın sırasında mahallede bulunan İ.A. ise, "Evden çıktım namaza gidiyordum, camdan bir ses duydum bağırıyordu. Ben bakmak istemedim yola çıktım komşuyu aradım. O da hemen cama çıktı bakınca 'yangın var, yanıyor burası' dedi. Ben giderken ne duman vardı ne başka bir şey. Ama yangının ne şekilde başladığını bilmiyorum" dedi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
