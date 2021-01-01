Evinde elinde havai fişek patlayan ve gözündeki yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırılan Omar Elabdellaoui'nin doktoru, Norveçli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Doktor Vedat Kaya'nın açıklamaları şöyle:

"Omar Elabdellaoui'nin bir gözde daha fazla olmak üzere bir yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben ve plastik cerrahi arkadaşım, göz ekibiyle birlikte müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Medikal tedavi uygulanıyor. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bir müdahale muhtemelen gerekecektir. Şu an tam karar vermedik, yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Mutlaka oluşan termal kimyasal bir travma. Görme ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu, önemli olan finali. Sabah tekrar baktık, bütün tetkiklerini yaptık, düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Göreceli olarak bir gözü, diğer gözüne göre daha hasarlı. Şu anda futbola dönüşüyle ilgili bir şey söylemek zor ama önümüzdeki süreçteki tedavilerle durumunun daha da iyiye gideceğini umuyoruz"