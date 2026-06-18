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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı | Son dakika haberleri

        İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

        İzmir'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücünün eşi Gülseren Gezginer hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        İzmir'de kaza: 1 ölü, 11 yaralı
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        İzmir'in Kiraz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        AA'daki habere göre olay; İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ali Gezginer (52) idaresindeki minibüs, Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada işçilerden sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü ile 10 işçi ise Kiraz ve Ödemiş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

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