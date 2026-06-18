İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
İzmir'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücünün eşi Gülseren Gezginer hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı
Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
İzmir'in Kiraz ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
AA'daki habere göre olay; İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ali Gezginer (52) idaresindeki minibüs, Değirmendere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada işçilerden sürücünün eşi Gülseren Gezginer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü ile 10 işçi ise Kiraz ve Ödemiş'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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