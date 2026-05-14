        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 48 tutuklama

        İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 48 tutuklama

        İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önceki baskınlarda 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza üretiminde kullanılan 7 milyon 155 bin boş kapsül ve üretimde kullanılan ekipman ele geçirildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        11.9 milyon hap ele geçirildi

        İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti gerçekleştirdiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İzmir, İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Operasyon kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda, 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram uyuşturucu ham maddesi, sentetik ecza üretiminde kullanılan 7 milyon 155 bin boş kapsül ve 6 makinenin ele geçirildiği, gözaltına alınan 79 şüpheliden 48'inin tutuklandığı belirtildi.

        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Konut satışında artış
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Cannes'da boy gösterdiler
        "Kardeşimin katilini ortaya çıkarana 100 bin dolar ödül!"
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
