İzmir'in Foça ilçesi ve Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilk müdahale saat 12.35’te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale ediyor.

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Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

GERMENCİK'TE ORMAN YANGINI

Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.