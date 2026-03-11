Canlı
        Son dakika: İzmir'de narkotik operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

        İzmir’de narkotik operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

        İzmir'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, silah ve 371 bin 500 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 09:46
        Narkotik operasyonu: 10 tutuklama
        İzmir’in Konak ilçesinde narkotik ekiplerinin farklı adreslere düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

        BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

        DHA'nın haberine göre olay; İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        ADRESLERE ARAMALAR DÜZENLENDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda 8 kilo skunk maddesi, 200 gram metamfetamin, 180 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 5 fişek ve 371 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

        MERKEZE TESLİM EDİLDİ

        Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, ruhsatsız tabancalar ve fişekler ise ilgili polis merkezine teslim edildi.

        10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

