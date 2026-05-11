        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kahramanmaraş’taki okul saldırısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş’taki okul saldırısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı!

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yürütülen soruşturmada, tutuklu saldırganın öğretmen annesinin emeklilik başvurusunda bulunduğu, emniyet müdürü babasının ise tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun bu hafta Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulunması bekleniyor

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 16:01 Güncelleme:
        Yeni detaylar ortaya çıktı
        Kahramanmaraş'taki okul saldırganının kamuda öğretmen olarak çalışan tutuklu annesinin saldırıdan sonra emekli olmak için başvuruda bulunduğu öğrenilirken emniyet müdürü babasının bütün özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. Öte yandan okul saldırısı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonun bu hafta Kahramanmaraş'a gelmesi ve incelemelerde bulunması da bekleniyor.

        HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

        İHA'daki habere göre; Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen, 9 öğrencinin yanı sıra 1 öğretmenin hayatını kaybettiği, saldırganın da öldüğü saldırının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu hazırlıklarını sürdürüyor.

        YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Meclis bünyesindeki komisyon çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili yürütülen soruşturmada failin ailesine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı.

        Soruşturmanın ilk aşamalarında tutuklanarak cezaevine gönderilen İsa Aras Mersinli'nin annesi Pınar Peyman Mersinli ve babası Uğur Mersinli'ye yönelik adli süreç devam ediyor.

        ANNESİ EMEKLİLİK TALEBİNDE VURULMUŞ

        Bu süreçte kamuda öğretmen olan anne Pınar Peyman'ın herhangi bir özlük hakkı kaybı yaşamadığı, kendi talebi doğrultusunda emeklilik için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

        BABANIN ÖZLÜK HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ

        Ayrıca saldırganın 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası Uğur Mersinli'nin tüm özlük haklarının sonlandırıldığı ortaya çıktı.

        KOMİSYON KAHRAMANMARAŞ'A GELECEK

        Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun Kahramanmaraş ayağından sorumlu olacak AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve beraberindeki milletvekili heyetinin bu hafta içerisinde Kahramanmaraş'a gelerek incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Heyetin kentte gerçekleştireceği temaslarda olayın yaşandığı okul çevresinde inceleme yapması, ilgili kurum temsilcileriyle görüşmesi ve süreçle ilgili bilgi alması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip, eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray'dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
