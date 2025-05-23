Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası göçük altındaki işçi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası göçük altındaki işçi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.