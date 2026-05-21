Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki telefon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

TELEFON DİREĞİNE ÇARPTI

İHA'daki habere göre kaza; sabah saat 06.00 sıralarında Karaman-Mersin karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Ü. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki telefon direğine çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Yakup Ü. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Arife Kurşun (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Arife Kurşun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Yakup Ü.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.