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        Haberler Gündem Güncel Bolu haberleri: Son dakika haberi! Kartalkaya faciasında 6 tutuklama daha! | Son dakika haberleri

        Kartalkaya'da 6 tutuklama daha

        Adalet Bakanı Tunç, "Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:51
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        Kartalkaya'da 6 tutuklama daha!
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınına ilişkin, "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        AA'da yer alan habere göre Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunu bildirdi.

        Tunç, şunları kaydetti: "Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir. Bu elim faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum."

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