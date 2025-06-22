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        Haberler Spor Transfer Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 17:40 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:58
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        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
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        Kasımpaşa Kulübü ile teknik direktör Burak Yılmaz yollarını ayırdı.

        Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle. Başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

        Kasımpaşa, 14 Haziran'da "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız." mesajıyla 39 yaşındaki teknik direktörle devam edileceği yönünde açıklama yapmıştı.

        KASIMPAŞA PERFORMANSI

        Kasımpaşa'nın başında 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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