Kasımpaşa'nın Haaland'ı: Yaman

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. U19 takımıyla sahneye çıkan lacivert-beyazlılar rakibine 3-0 mağlup olmasına karşın genç futbolcuların oynadığı oyunla takdir topladı.

Sahaya genç oyuncularla çıkan Kasımpaşa'nın ilk 11'deki yaş ortalaması ise 18.5 oldu. En deneyimli olarak 1998 doğumlu kaleci Ali Emre Yanar forma giyerken; en genç oyuncu ise 2009 doğumlu Yaman Suakar yer aldı.

PAŞA'NIN HAALANDI: YAMAN

Kasımpaşa'nın ve sahanın en genç ismi 15 yaşındaki Yaman Suakar'dı. Sarı saçlarıyla, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Erling Haaland'a benzetilen Yaman, 88 dakika sahada kaldı.

Kasımpaşa U19 takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasına karşın gösterdiği performansla alkış topladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 'Special One' lakaplı hocası Jose Mourinho, özel biri olduğunu dün bir kez daha ortaya koydu.

Portekizli teknik adam maçın bitiş düdüğü ile sahaya girdi. Ama bu kez hedefinde kendi futbolcuları değil Kasımpaşa'nın U19 seviyesindeki oyuncuları vardı.

Onları etrafına toplayıp kısa bir moral konuşması da yaptı. Mourinho o anları şöyle anlattı: "Biz istemediğimiz için skor daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için böyle bir skor çıktığını söyledim. Onlar savaştılar. Saat gibi işleyen bir sistemleri var."