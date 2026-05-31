Kayseri'de Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
Kayseri'de 29 Mayıs'ta viyadükten Kızılırmak'a düştüğü bildirilen 29 yaşındaki H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 12:39
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde viyadükten Kızılırmak'a düşen 29 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
KIZILIRMAK'A DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre, 29 Mayıs tarihinde H.G.'nin (29) ilçede bulunan Yaşar Karayel Viyadüğü'nden Kızılırmak'a düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç, UMKE, sağlık ekipleri, itfaiye ve Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma Derneği dalgıçları sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Dalgıçlar su altında arama gerçekleştirirken, botlarla da yüzeyde arama yapıldı. Bugün yapılan arama çalışmalarında H.G.'nin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.
