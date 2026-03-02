Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 15:06
        19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        KONTROLDEN ÇIKARAK YOLA SAVRULDU

        Kaza, 11 Şubat günü gece saatlerinde Kestel Mahallesi'nde bulunan Dim Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (21) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü S.D. ile arkasında yolcu olarak bulunan Mehmet Akif Gürkan (16) ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yoğun bakım ünitesinde 19 gündür tedavisi süren Gürkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

