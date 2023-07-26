Kemer'de orman yangınını söndürme çalışmaları 2'nci günde sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor... Yangın dün kontrol altına alınmak üzereyken "spot atma" olayı sonrası tekrar alevlenen yangına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz'da akşam saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Orman yangınına sabah saat 07.00'de havadan müdahale de başlarken, gün boyu 22 helikopter ve 10 uçak ile çok sayıda ekip alevleri söndürmek için mücadele etti.
Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale için gece görüş sistemli 5 helikopter görevlendirildi.
Özellikle Kemer ilçe merkezi ile Göynük Mahallesi arasındaki D-400 karayolu civarındaki ormanda yer yer yükselen alevler gözlenirken, helikopterler aralıksız olarak söndürme çalışmalarına devam etti.
Gece görüş sistemine sahip helikopterler gece boyunca uçuş yaparak yangını söndürmek için çalışmalarına devam etti.
Öte yandan, gece görüş sistemine sahip helikopterlerin yanı sıra ekipler karadan da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdü. Çalışmalara gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.
BAKAN'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bakan İbrahim Yumaklı, halen süren Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Bakan Yumaklı, "Bu topografya biraz zorlu. Bugün öğle saatlerinde 'kontrol altına alındı' haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği 'spot atma' diye tarif edilen yangının içerisinden çıkan bir parçanın, bir top güllesi gibi düşünün, ormanlık alanın içine düşmesiyle maalesef orada yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayreti sarf ediyor" dedi.
"BÜTÜN PLANLARIMIZI BOZDU"
Bakan Yumaklı, "Aslına bakarsanız büyük oranda da bu başarılmıştı ama 'spot atma' diye tabir ettiğimiz o yeniden başlatma işi bütün planlarımızı bozdu" diye konuştu.
Yerleşim yerlerine yönelik bir tehdidin olmadığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Gereken tedbir alınmış ve en azından tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız" dedi.