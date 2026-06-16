Kırşehir'de işçi servis midibüsü, aynı firmaya ait minibüse çarptı: 1'i ağır 17 yaralı
Kırşehir-Ankara kara yolunda bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen aynı firmaya ait servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır, 17 kişi yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Kırşehir'de fabrikada çalışan işçileri taşıyan servis midibüsünün, servis minibüsüne arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı.
IŞIKTA BEKLEYEN ARACA ÇARPTI
DHA'daki habere göre kaza; saat 08.00 sıralarında Kırşehir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bir demir döküm fabrikasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen servis midibüsü, aynı firmaya ait kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü öğrenilemeyen diğer servis minibüsüne arkadan çarptı.
17 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.