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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Kısıtlama öncesi trafik felç oldu! - Haberler
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Son dakika haberler... İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Yoğunluk saat 16.30 itibariyle yüzde 69'a yükseldi

SON DAKİKA: İstanbul'da trafik yoğunluğu! Kısıtlama öncesi trafik felç oldu! - Haberler
Kısıtlama öncesi trafik felç!
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DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek.

Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 16.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

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