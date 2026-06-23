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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı - haberler

        Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturmasında 10 eğitim kurumu ve örgütle irtibatlı 15 şüpheliye operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 2'sinin firari olduğu belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli'de faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 10 eğitim kurumuna ve hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensupları ile irtibatları bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON

        İHA'daki habere göre; Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Kocaeli'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 10 eğitim kurumu ile örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        15 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu belirlenirken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın ile eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

        Söz konusu materyallere incelenmek üzere ekipler tarafından el konuldu.

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