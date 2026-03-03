Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada bir gencin vurularak hayatını kaybettiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı.

İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz 19 Ocak günü saat 23.45 sıralarında Konya Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşmasıyla birlikte bir kişi tarafından tabancayla rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu müşterilerden S.G. ile Bahri Cingöz (21) yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan durumu ağır olan Bahri Cingöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheliler S.K. ile oğulları F.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kafede çıkan silahlı kavgada rastgele ateş edildiği sırada vurulmasına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın kafe içerisinde başladığı bu sırada Bahri Cingöz'ün masadan kalkarak kavgayı ayırmaya çalıştığı daha sonrasında ise şüphelilerden biri tarafından vurulması sonrası yere yığıldığı görülüyor.