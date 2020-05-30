İHA

Türkiye’de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Artvin Borçka’da uzun bir sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide Kovid-19 tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

"ŞU ANA KADAR 5 VAKAMIZ VAR"

İHA'da yer alan habere göre Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Yaklaşık 1 aydır vaka görülmemişti. Bir karantina süreci yaşamıştık. Pozitif vakalar geri döndü. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göç de almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şu ana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımızda karantinada” dedi.

"MASKE VE HİJYENE DİKKAT ETMELİYİZ"

"Yapmamız gerek bir şey var, yapılacaklar çok basit" diyen Ercan, "Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız” ifadelerini kullandı.

"14 GÜNLÜK İZOLASYONA LÜTFEN UYALIM"

İl dışından gelen vatandaşlara da çağrıda bulunan Ercan, “Tabii ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım” açıklamasında bulundu.