Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika koronavirüs flaş gelişme! İlçeye cenaze götürdüler! 60 kişiye karantina! - Haberler
ABONE OL

İlçeye cenaze götürdüler! 60 kişiye karantina!

Artvin’in Borçka ilçesinde Korona virüs kabusu geri döndü. Pandemi sürecinde, 2 Nisan'da, Türkiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka’da Bursa’dan cenaze için gelenlerin getirdiği virüsle birlikte bir ay sonra yeniden pozitif vakalara maruz kaldı. İlçeye cenaze getiren 3 kişilik aile ve yakınlarıyla birlikte vaka sayısı 5’e yükselirken, bu kişilerle temas halinde olan 60’ın üzerinde kişi de karantina alındı

koronavirüs Türkiye
İHA

Türkiye’de ilk karantinanın uygulandığı ilçe olan Artvin Borçka’da uzun bir sürenin ardından pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Önceki hafta içerisinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişide Kovid-19 tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine sağlık ekipleri 60 kişiyi daha karantinaya aldı.

"ŞU ANA KADAR 5 VAKAMIZ VAR"

İHA'da yer alan habere göre Borçka Belediye Başkanı Orhan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Yaklaşık 1 aydır vaka görülmemişti. Bir karantina süreci yaşamıştık. Pozitif vakalar geri döndü. Havaların ısınmasıyla dışarıdan göç de almaya başladık. İl dışından cenazeler geliyor. Bununla birlikte gelen virüs vakaları da oluşabiliyor. Şu ana kadar 5 vakamız var, 60 üzerinde vatandaşımızda karantinada” dedi.

"MASKE VE HİJYENE DİKKAT ETMELİYİZ"

"Yapmamız gerek bir şey var, yapılacaklar çok basit" diyen Ercan, "Bir maskemizi takacağız, iki sosyal mesafe dikkat edeceğiz. Üç, hijyen ve kurallarına temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Bu konulara dikkat ettikten sonra bu vakayı da atlatacağız” ifadelerini kullandı.

"14 GÜNLÜK İZOLASYONA LÜTFEN UYALIM"

İl dışından gelen vatandaşlara da çağrıda bulunan Ercan, “Tabii ki burası sizin de memleketiniz, buyurun gelin. Fakat geldikten sonra 14 günlük izolasyon kuralına mutlaka uyalım” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Araba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' dedi - Haberler
GÜNDEMAraba parası kadar ceza yedi, 'Bizde her şey zevkine' ...
Son dakika SOKAKTA DEHŞET! Boşanma aşamasındaydı! Vuruldu ama ayağa kalkıp kaçtı! - Haberler
GÜNDEMBoşanma aşamasındaydı! Vuruldu ama ayağa kalkıp ...
Son dakika KIZ KAÇIRMA KATLİAMI! Kız kaçırma kavgası: 5 ölü! - Haberler
GÜNDEMKız kaçırma meselesi! Kavga değil katliam: 5 ölü!
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Soylu: İkisi de yakalandı
GÜNDEMİçişleri Bakanı Soylu: İkisi de yakalandı
Batman HDP il eşbaşkanları gözaltına alındı
GÜNDEMBatman HDP il eşbaşkanları gözaltında
18 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak? Sokağa çıkma izni hangi gün? 18 yaş altı seyahat edebilir mi?
GÜNDEM18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman?
Son dakika haberi Barış Pınarı'nda sızma girişimi! 5 terörist öldürüldü!
GÜNDEMBarış Pınarı'nda sızma girişimi! 5 terörist ...
Hrant Dink Vakfı'na tehdite soruşturma
GÜNDEMHrant Dink Vakfı'na tehdite soruşturma
YÖK'ten yatay geçiş kararı! - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten yatay geçiş kararı!
Şehirler arası seyahat yasağı son dakika! Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? HES kodu alma
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X