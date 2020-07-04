Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 20 hasta hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 1154 olarak belirtildi.

Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 204 bin 610, can kaybı 5 bin 206 oldu.

Son 24 saatte 1214 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 179 bin 492 oldu.

"VAKALARIN AZALMA SEYRİ YAVAŞ"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 4, 2020

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