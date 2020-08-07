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Koronavirüse karşı 83 yerleşim yerinde karantina kararı

İçişleri Bakanlığı tarafından, bugün itibariyle 32 ilde 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra karantina altına alındı

karantina kararı
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı tarafından 83 yerleşim yerinde karantina uygulaması başlatıldı. Salgın sürecinde toplam 788 yerleşim yerinde karantina uygulandı.

Yapılan açıklamada, "Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır" denildi.

Alınan karara ilişkin şu bilgiler verildi:

"Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi),24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır."

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