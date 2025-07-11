LGS sonuçları açıklandı! 2025 MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika duyurusu ile 2025 LGS sonuçları açıklandı. 15 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek. Lise adayları, e-Devlet LGS sonucu sorgulama sayfasını da kullanabilecek. Lise tercih süreci ise 14 Temmuz'da başlayacak. Peki, 2025 MEB LGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)
LGS sonuçları açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Bu noktada sınava katılım sağlayan 1 milyonu aşkın öğrenci ''2025 LGS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Lise adayları, sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. LGS sonucu e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. İşte, 2025 MEB LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve lise yerleştirme sürecine dair detaylar…
2025 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Öğrenciler, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
2025 LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları, okul numaraları ve doğum tarihleriyle https://www.meb.gov.tr internet adresine giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.
LGS sonuçlarını MEB'deki yoğunluk dolayısıyla sorgulayamayanlar, e-Devlet üzerinden de öğrenebilecek.
Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.
MEB LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇLARA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.
2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca, ''2025 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'' yayımlandı.
Kılavuza göre LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.
Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.
Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.
LGS NAKİL SÜRECİ
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Böylece öğrenciler, istedikleri okula yerleşebilmek için ek şanslara sahip olacak.