Yağıştan bahçe duvarı çöktü... 78 yaşındaki adam hayatını kaybetti!
Manisa'da bahçe duvarının park halindeki kamyonetin üzerine çökmesi sonucu 78 yaşındaki sürücü Ahmet Yıldırım yaşamını yitirdi. Olayın, yağış sonrası zeminin yumuşaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendiriliyor
ARABAYI EVE YAKIN PARK ETTİ
AA'daki habere göre olay; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Karakoca Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Ahmet Yıldırım, kamyonetini evine yakın yol kenarına park etti.
BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ
İddiaya göre, evindeki kümese tilki geldiğini düşünen Yıldırım bir süre aracında bekledi. Bu sırada bahçe duvarı park halindeki kamyonetin üzerine çöktü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU
Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
YAĞIŞTAN ÇÖKTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Duvarın, bölgede etkili olan yağışın ardından zeminin yumuşaması sonucu çökmüş olabileceği belirtildi.