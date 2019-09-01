Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'yu kadrosuna katan Galatasaray transferde hız kesmiyor. Transfer döneminin bitmesine saatler kala Sarı-Kırmızılılar, bir bomba daha patlattı.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Lemina, ön libero mevkiinde forma giyiyor.
Galatasaray'ın Lemina'nın ardından bir golcü transferi daha yapması bekleniyor.
Mario Rene Junior Lemina
Doğum tarihi: 1 Eylül 1993
Doğduğu il: Libreville - Gabon
Yaş: 26
Boyu: 1,84 m
Uyruğu: Gabon - Fransa
Mevki: Orta saha - Önlibero
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 15,00 milyon Euro
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