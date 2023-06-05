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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
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Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 39.54 oldu. Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi

Son dakika: Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.54, bir önceki aya göre ise yüzde 0.04 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68, aylık enflasyon ise yüzde 2.39 olarak açıklanmıştı. Mayıs verisiyle beraber yıllık enflasyonda 7 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Söz konusu ana grupta enerji harcamaları da yer alıyor. Dolayısıyla doğalgazda daha önce açıklandığı gibi 'sıfır fiyat' ile hesaplama yapıldığı için bu grupta sert düşüş yaşandı.

Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Devamı geliyor...

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