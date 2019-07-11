Merkez Bankası mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir önceki yılın mayıs ayında 6.2 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Nisanda 1 milyar 334 milyon dolar cari açık verildiği açıklanmıştı.
Merkez Bankası'ndan mayıs ayı verileriyle ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.8 milyar dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2.3 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" ifadeleri yer aldı.
|2018 Ocak-Mayıs
|2019 Mayıs
|2019 Ocak-Mayıs
|(milyon dolar)
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-28.035
|151
|-3.142
|İhracat
|72.237
|16.916
|77.126
|İthalat
|101.505
|17.622
|82.683
|Mal Dengesi
|-29.268
|-706
|-5.557
|Hizmet Gelirleri
|15.837
|4.473
|17.186
|Hizmet Giderleri
|9.685
|2.170
|9.910
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-23.116
|1.597
|1.719
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.520
|548
|2.697
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|7.592
|1.967
|7.783
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-28.188
|178
|-3.367
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|153
|-27
|225
|SERMAYE HESABI
|31
|-6
|19
|FİNANS HESABI
|-18.521
|-1.259
|-3.222
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.750
|632
|1.094
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3.930
|836
|4.143
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-56
|-118
|2.157
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|720
|-574
|5.847
|Hisse Senetleri
|-858
|-138
|666
|Borç Senetleri
|1.578
|-436
|5.181
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-1.967
|-2.620
|8.129
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|16
|0
|0
|Bankalar
|-3.929
|-3.999
|6.607
|Diğer Sektörler
|1.946
|1.379
|1.522
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|13.598
|-1.109
|4.612
|Merkez Bankası
|145
|-5
|-487
|Genel Hükümet
|-154
|-126
|-321
|Bankalar
|4.958
|-2.140
|-1.519
|Diğer Sektörler
|8.649
|1.162
|6.939
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-9.483
|1.404
|99
|NET HATA VE NOKSAN
|8.712
|1.604
|739
|GENEL DENGE
|771
|-3.008
|-838
|REZERV VARLIKLAR
|-771
|3.008
|838
|Resmi Rezervler
|-771
|3.008
|838
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Açıklanan mayıs verileriyle 5 aylık cari açık 3.1 mşilyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Cari açık yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 geriledi.
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