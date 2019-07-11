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Son dakika! Mayıs ayında cari fazla verildi

Merkez Bankası mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Mayısta 151 milyon dolar cari fazla verildi.

cari açık

Merkez Bankası mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre bir önceki yılın mayıs ayında 6.2 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 151 milyon dolar fazla verdi. Nisanda 1 milyar 334 milyon dolar cari açık verildiği açıklanmıştı. 

Merkez Bankası'ndan mayıs ayı verileriyle ilgili yapılan açıklamada "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.8 milyar dolar azalarak 706 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon dolar artarak 2.3 milyar dolara yükselmesi etkili olmuştur" ifadeleri yer aldı.

 2018 Ocak-Mayıs2019 Mayıs2019 Ocak-Mayıs
 (milyon dolar)   
CARİ İŞLEMLER HESABI-28.035151-3.142
      İhracat72.23716.91677.126
      İthalat101.50517.62282.683
      Mal Dengesi-29.268-706-5.557
      Hizmet Gelirleri15.8374.47317.186
      Hizmet Giderleri9.6852.1709.910
      Mal ve Hizmet Dengesi-23.1161.5971.719
      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.5205482.697
      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler7.5921.9677.783
      Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-28.188178-3.367
      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler153-27225
SERMAYE HESABI31-619
FİNANS HESABI-18.521-1.259-3.222
      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.7506321.094
      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3.9308364.143
      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-56-1182.157
      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu720-5745.847
         Hisse Senetleri-858-138666
         Borç Senetleri1.578-4365.181
      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-1.967-2.6208.129
         Merkez Bankası000
         Genel Hükümet1600
         Bankalar-3.929-3.9996.607
         Diğer Sektörler1.9461.3791.522
      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu13.598-1.1094.612
         Merkez Bankası145-5-487
         Genel Hükümet-154-126-321
         Bankalar4.958-2.140-1.519
         Diğer Sektörler8.6491.1626.939
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-9.4831.40499
NET HATA VE NOKSAN8.7121.604739
GENEL DENGE771-3.008-838
REZERV VARLIKLAR-7713.008838
      Resmi Rezervler-7713.008838
      Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Açıklanan mayıs verileriyle 5 aylık cari açık 3.1 mşilyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu. Cari açık yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 geriledi. 

 

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