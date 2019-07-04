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Yeni emekli olan memurlar ne kadar ikramiye alacak?

HABERTURK.COM

2019’un ocak-haziran dönemindeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 6 oranında zam yapılacak. Yeni zamla birlikte memurların emekli ikramiyeleri de artacak. 25 yıl hizmeti bulunan 1. derece 4. kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 93 bin 793 liradan 99 bin 430 liraya çıkacak. Bu yılın temmuz-aralık döneminde hangi memur, ne kadar emekli ikramiyesi alacak? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, yüz binlerce memurun merak ettiği emekli ikramiyelerini yazdı

emekli ikramiyeleri

 

Memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak yüzde 6 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 6 oranında artacak. Temmuz ayında emekli memur aylıklarına toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşan 1 puanlık kısmı fark olarak yansıtılacak. Bu yılın ikinci yarısında emekli olacak memurların alacağı emekli ikramiyesi de yüzde 6 oranında artırıldı.

Geçen yıl temmuz ayında çıkartılan kanun dolayısıyla kamudan emekli olan uzman tabip ve pratisyen tabiplerin emekli aylıklarına bu yıl ilave zam yapıldı. Geçen yılki kanun uyarınca uzman tabiplere 17.000 gösterge, uzman olmayan tabiplere de 13.000 gösterge tutarında ilave ödeme başlatıldı. Bu kapsamda yılın ilk yarısında emekli aylıklarına ilave olarak sırasıyla 2 bin 220 lira ve bin 697 lira ödeme yapılmıştı. Yeni katsayıyla birlikte bu yılın ikinci yarısında uzman tabipler aylık 2 bin 353 lira, uzman olmayan tabipler de bin 800 lira aylık ilave ödeme alacaklar. Ancak bu ilave ödemeler emekli ikramiyelerine yansımıyor.

3600 EK GÖSTERGEYİ BEKLİYORLAR

Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesi hayata geçmediği için, bu mesleklerden emekli olanların aylıkları temmuz ayında diğer memurlarla aynı oranda, yani yüzde 6 artacak. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli aylığı temmuz ayında 3 bin 102 lira yerine 3 bin 782 liraya çıkacaktı. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmenin alacağı emekli ikramiyesi de 99 bin 430 lira yerine, 121 bin 235 liraya çıkacaktı.

3600 ek gösterge yürürlüğe girseydi polislerin emekli aylıkları 3 bin 208 lira yerine 3 bin 782 lira; emekli ikramiyeleri de 99 bin 431 lira yerine 121 bin 235 lira olacaktı.

3600 ek gösterge kapsamındaki mesleklerde emekliliği gelen kişi sayısının 250 bine ulaştığı belirtiliyor. Bunlardan yaş haddi dolanlar mecburen emekliye ayrılırken, yaş haddi henüz gelmeyenlerin emeklilik dilekçelerini beklettiği kaydedildi. 

Yeni emekli olacak memurların temmuz-aralık döneminde alacakları ikramiye tutarları şöyle:

2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYESİ NEOLACAK?
(TL)    
 2019 Ocak2019 TemmuzEski ikramiyeYeni ikramiye
Müsteşar (1/1)8.592  9.108  149.134  158.097  
Genel müdür (1/1)7.596  8.053  139.013  147.368  
Hakim (6 yıl, 1. sınıf)7.913  8.389  149.134  158.097  
Hakim, Savcı (1. sınıfa ayrılan)4.155  4.405  124.484  131.965  
Şube müdürü (Lisans - 1/4)2.926  3.102  93.793  99.430  
Memur (Lisans - 1/4)2.845  3.016  91.181  96.661  
Öğretmen (1/4)2.926  3.102  93.793  99.430  
Kaymakam 1. sınıf 4.967  5.266  115.668  122.620  
Başkomiser 3.026  3.208  93.794  99.431  
Polis memuru 3.026  3.208  93.794  99.431  
Hemşire - Ebe (Lisans)2.844  3.015  91.181  96.661  
Mühendis3.568  3.782  114.362  121.235  
Teknisyen (Ön lisans)2.844  3.015  91.181  96.661  
Profesör (4 yıldan kıdemli)7.171  7.602  138.425  146.744  
Doçent 5.240  5.555  124.449  131.928  
Uzman tabip5.788  6.136  114.362  121.235  
Pratisyen hekim5.266  5.582  114.362  121.235  
Araştırma görevlisi 3.550  3.763  114.362  121.235  
İmam-hatip2.826  2.996  90.594  96.039  
Hizmetli2.312  2.451  74.106  78.560  
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir   
Aylık ve ikramiyeler 25 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır  
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