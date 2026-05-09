Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 00:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1211 Sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3. ve 7. maddeleri gereğince TCMB Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz atandı.
