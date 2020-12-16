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Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal '2021 Yılında Para ve Kur Politikası' tanıtım toplantısında konuşuyor

SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Ağbal CANLI YAYINDA!
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Naci Ağbal'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Para ve kur politikası TCMB'nin uygulayacağı para, kur ve likidite çerçevesini belirlemektedir.

-Para politikası kurulu ve ilgili birimlerimizle kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Farklı kurumlardan temsilcilerle görüşmeler yaptık. Ortaya çıkan bu politika dökümanı bu çalışmaların sonucudur.

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ'

-Fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.

-TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalı. TCMB olarak enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

-Bildiğiniz üzere Türkiye'de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB bu dönemde salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla faiz indirimlerinin yanında bir dizi kapsamlı likidite tedbirini de uygulamaya koydu. Bu dönemde ekonomiyi destekleyici çok sayıda adım atıldı.

'ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN TEMEL NEDENİ DÖVİZ KURU'

-Ekonomik faaliyet 3. çeyrekte iç talep kaynaklı belirgin toparlanma kaydetti. Gıda ve temel mal enflasyondaki belirgin artışa karşın enerji ve tütün grupları tüketici enflasyonu sınırladı ve yılın 10 ayında enflasyon yüzde 12 civarında yatay bir seyir izledi.

-Ağustos ayı başından itibaren politikalarda kademeli sıkılaştırma adımları başladı.

-Enflasyon eğilimlerini incelediğimizde enflasyondaki yükselişin temel yükselişin döviz kuru olduğunu görüyoruz.

-2021 yılına girerken başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri uluslararası Emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki kaynaklı riskler enflasyon görünümü üzerindeki önemini koruyor yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.

-Hedeflere ulaşmak için gerekirse politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

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