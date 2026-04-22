Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! İşte TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin Nisan 2026 faiz kararı ile gözler yeniden Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını yakından izlerken, açıklanan kararın döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor. İşte Nisan ayı faiz oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 yılı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için süreç tamamlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararlar yalnızca finans piyasalarını değil, reel sektörü de doğrudan etkileyecek. Yılın ilerleyen dönemine yaklaşılırken verilecek mesajların, ekonominin genel dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Detaylar haberimizde…

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.

        3

        "ÖNCÜ VERİLER NİSANDA ANA EĞİLİMİN YÜKSELECEĞİNE İŞARET EDİYOR"

        PKK'dan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtildi. Öncü verilerin ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

        PPK, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği bildirildi.

        Açıklamada, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağı belirtilerek, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulandı.

        Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği kaydedildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği ve likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.

        4

        MART FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

        MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.

        Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.

        Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Rıza Kocaoğlu: Maksadını aşan bir hareket oldu

        Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, 2018'de oynanan Göztepe - Galatasaray maçının ardından Başkan Mustafa Cengiz'in canlı yayında sözünü kesmesi hakkında açıklamalarda bulundu. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        ABD'den öğrencilere vize uyarısı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 'Guinness' yolunda!
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Kan donduran torun dehşetine rekor ceza
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Ondan geriye sadece görüntüler kaldı...
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Görsel tasarımında yeni dönem!
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!