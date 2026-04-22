Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! İşte TCMB 2026 Nisan ayı faiz oranı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nin Nisan 2026 faiz kararı ile gözler yeniden Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını yakından izlerken, açıklanan kararın döviz kurları, altın fiyatları ve mevduat faizleri üzerinde önemli etkiler oluşturması bekleniyor. İşte Nisan ayı faiz oranı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 2026 yılı takvimine göre, Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için süreç tamamlandı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınacak yeni kararlar yalnızca finans piyasalarını değil, reel sektörü de doğrudan etkileyecek. Yılın ilerleyen dönemine yaklaşılırken verilecek mesajların, ekonominin genel dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor. Detaylar haberimizde…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tuttu. PPK ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit bıraktı.
"ÖNCÜ VERİLER NİSANDA ANA EĞİLİMİN YÜKSELECEĞİNE İŞARET EDİYOR"
PKK'dan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediği belirtildi. Öncü verilerin ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret ettiği belirtilen açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır" değerlendirmesi yer aldı.
PPK, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bu duruşun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti. Politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği bildirildi.
Açıklamada, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınacağı belirtilerek, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulandı.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği kaydedildi. Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği ve likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.
MART FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını 22 Ocak'ta açıklamıştı.
Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puanlık indirimle yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürdü.
Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirdi.